Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области

Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал на территории Псковской области сегодня, 24 марта. Он продлится по 4 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Акция направлена на привлечения внимания общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Граждан призывают сообщать о подозрительных фактах по телефону УМВД России по Псковской области (8 8112) 59-22-33 или через единый номер экстренных служб 112.

Для получения консультации по вопросам лечения и реабилитации можно обратиться в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии по телефону (8 8112) 56-60-16.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

Псковичи могут бесплатно освоить новую профессию и найти работу
24 марта 2025

Эксперты: Каждый 10-й банкомат не принимает новые пятитысячные купюры
24 марта 2025

Огурцы подешевели почти на 15% – Псковстат
24 марта 2025

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
24 марта 2025

Псковская область вошла в топ-50 рейтинга по вводу жилья в России
24 марта 2025

Какие специалисты в Псковской области получают 150 тысяч рублей, рассказали эксперты
24 марта 2025

Согласована документация на реставрацию настоятельского корпуса Мирожского монастыря
24 марта 2025

Неделя мастер-классов проходит для псковской молодёжи

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...