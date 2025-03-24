Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области
Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал на территории Псковской области сегодня, 24 марта. Он продлится по 4 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Акция направлена на привлечения внимания общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Граждан призывают сообщать о подозрительных фактах по телефону УМВД России по Псковской области (8 8112) 59-22-33 или через единый номер экстренных служб 112.
Для получения консультации по вопросам лечения и реабилитации можно обратиться в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии по телефону (8 8112) 56-60-16.