Антинаркотическая акция стартовала в Псковской области

10:14, 24 марта 2025, ПАИ

Первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал на территории Псковской области сегодня, 24 марта. Он продлится по 4 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Акция направлена на привлечения внимания общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Граждан призывают сообщать о подозрительных фактах по телефону УМВД России по Псковской области (8 8112) 59-22-33 или через единый номер экстренных служб 112.

Для получения консультации по вопросам лечения и реабилитации можно обратиться в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии по телефону (8 8112) 56-60-16.