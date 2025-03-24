Псковская область вошла в топ-50 рейтинга по вводу жилья в России

10:56, 24 марта 2025, ПАИ

Псковская область стала 46-й в рейтинге по вводу жилья в России, пишет РИА Новости.

Так, объём введённого жилья в Псковской области в 2024 году составил 362 тысячи квадратных метров, что на 4,6 % меньше, чем в 2023 году. Ввод жилья на одного псковича достиг 0,63 квадратных метра от общей площади.

Лидирующую позицию сохранила Ленинградская область, в которой объём введённого жилья в прошлом году сократился на 2,9 % и составил 4 065 тысяч квадратных метров, а число введённого жилья на одного петербуржца достигло 1,98 квадратных метра.

Аутсайдерами рейтинга стали Магаданская и Мурманская области, а также Чукотский автономный округ. В этих регионах ввод жилья на одного человека составил всего 0,07 и по 0,2 квадратных метра.

Всего в прошлом году в России ввели в эксплуатацию 107,8 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с 2023 годом показатель сократился на 2,4 %. Также на 12,1 % снизились темпы сдачи многоквартирных домов, а жилых домов, построенных населением, наоборот, увеличились на 6,1 %.