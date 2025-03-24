Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область вошла в топ-50 рейтинга по вводу жилья в России

Псковская область стала 46-й в рейтинге по вводу жилья в России, пишет РИА Новости.

Инфографика: РИА Новости

Так, объём введённого жилья в Псковской области в 2024 году составил 362 тысячи квадратных метров, что на 4,6 % меньше, чем в 2023 году. Ввод жилья на одного псковича достиг 0,63 квадратных метра от общей площади.

Лидирующую позицию сохранила Ленинградская область, в которой объём введённого жилья в прошлом году сократился на 2,9 % и составил 4 065 тысяч квадратных метров, а число введённого жилья на одного петербуржца достигло 1,98 квадратных метра.

Аутсайдерами рейтинга стали Магаданская и Мурманская области, а также Чукотский автономный округ. В этих регионах ввод жилья на одного человека составил всего 0,07 и по 0,2 квадратных метра.

Всего в прошлом году в России ввели в эксплуатацию 107,8 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с 2023 годом показатель сократился на 2,4 %. Также на 12,1 % снизились темпы сдачи многоквартирных домов, а жилых домов, построенных населением, наоборот, увеличились на 6,1 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

Псковичи могут бесплатно освоить новую профессию и найти работу
24 марта 2025

Эксперты: Каждый 10-й банкомат не принимает новые пятитысячные купюры
24 марта 2025

Огурцы подешевели почти на 15% – Псковстат
24 марта 2025

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
24 марта 2025

Псковская область вошла в топ-50 рейтинга по вводу жилья в России
24 марта 2025

Какие специалисты в Псковской области получают 150 тысяч рублей, рассказали эксперты
24 марта 2025

Согласована документация на реставрацию настоятельского корпуса Мирожского монастыря
24 марта 2025

Неделя мастер-классов проходит для псковской молодёжи

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...