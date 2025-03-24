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Общество

Ошибки при оформлении билетов на поезд или самолёт могут разрешить исправлять в течение нескольких дней

Минтранс задумался о введении для пассажиров периода, в течение которого они могут исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки в течение нескольких дней или часов после покупки билетов, пишет «Коммерсант».

По оценкам Союза пассажиров, доля людей, совершающих ошибки при покупке, составляет 2–3%, поэтому введение «периода охлаждения» не окажет заметного влияния на экономику перевозчиков.

Но эксперты предупреждают о возможных злоупотреблениях со стороны перекупщиков и увеличении числа возвратов билетов за день-два до вылета, что может привести к росту цен на билеты для всех пассажиров.

Сейчас правила разрешают пассажирам бесплатно исправлять до двух ошибок в билетах, в случае превышения лимита нужно оплачивать сбор за переоформление.

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