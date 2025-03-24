64 пожара произошло в Псковской области за выходные

12:05, 24 марта 2025, ПАИ

51 ландшафтный и 13 техногенных пожаров потушили в Псковской области за прошедшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

















Так, 22 марта горели пять хозяйственных построек: одна в деревне Волково Куньинского района, ещё одна на улице Островского в Великих Луках и три на улице Сопецкой в Великих Луках. Также в этот день произошло возгорание в двухквартирном одноэтажном жилом доме на улице Молодёжной в деревне Мыза Красногородского муниципального округа.

23 марта произошёл пожар в гаражно-строительном кооперативе на улице Гастелло в Великих Луках. Пожарные спасли от огня три гаража.

Утром этого же дня автомобиль Renault Logan 2014 года выпуска горел в деревне Ключи Палкинского района. Пожарные спасли от огня хозпостройку и трактор.

Кроме того, в этот день горели четыре хозяйственные постройки: на улице Коммунальной в Опочке, в деревне Грызавино Островского района, в деревне Малахово Новосокольнического района и в деревне Петрушонки Пыталовского муниципального округа.

Помимо этого, горели неэксплуатируемое строение на улице Сопецкой в Великих Луках, бесхозное строение в деревне Заполье Бежаницкого муниципального округа и нежилой дом в деревне Сорокино Красногородского муниципального округа.