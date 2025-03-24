Хозяев брошенного жилого дома ищут в Великих Луках

12:11, 24 марта 2025, ПАИ

В Великих Луках обнаружен объект бесхозяйного недвижимого имущества. Речь о жилом доме по адресу улица Сельская, дом 9Б. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями этого объекта недвижимого имущества, могут предъявить свои права, обратившись по адресу: Великие Луки, площадь Ленина, д. 1, каб. 158, телефон 8 (81153) 3-12-45, e-mail: kumiavluki.reg60.ru.