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Общество

Хозяев брошенного жилого дома ищут в Великих Луках

В Великих Луках обнаружен объект бесхозяйного недвижимого имущества. Речь о жилом доме по адресу улица Сельская, дом 9Б. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями этого объекта недвижимого имущества, могут предъявить свои права, обратившись по адресу: Великие Луки, площадь Ленина, д. 1, каб. 158, телефон 8 (81153) 3-12-45, e-mail: kumiavluki.reg60.ru.

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