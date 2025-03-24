До +11 градусов ожидается в Псковской области 25 марта

12:36, 24 марта 2025, ПАИ

25 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Местами будет идти небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+4 градуса, днём +6...+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.