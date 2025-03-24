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Общество

До +11 градусов ожидается в Псковской области 25 марта

25 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Местами будет идти небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +1...+4 градуса, днём +6...+11 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

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