Будет ли целевое распределение выпускников программы «Герои земли Псковской», рассказали заявителям

13:45, 24 марта 2025, ПАИ

После прохождения региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» обязательного целевого распределения не будет, сообщила секретарь общественного совета программы, директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова на встрече с ветеранами СВО, отвечая на вопрос потенциальных заявителей.

Трудоустройство будет предложено по желанию в той сфере, в которой выпускник программы будет чувствовать себя компетентным. Это может быть не только государственная или муниципальная служба, но и организации, а также компании в различных сферах экономики региона, отметила она.

«Нам нужна управленческая команда в целом, для нужд нашего региона. Это не говорит о том, что завтра вы пойдете работать в администрацию Гдовского района или администрацию Пскова. Вероятно, вы захотите работать в финансовом секторе, в промышленном секторе. И об этом у нас также будет разговор с промышленниками, с банкирами, с финансистами – с представителями разных секторов экономики. Соответственно, наставник у участника программы будет из той сферы деятельности, где бы он хотел в дальнейшем продолжить свою работу на благо нашего региона, нашей страны», – сказала Ирина Иванова.

Приём заявок на участиие в программе для участников и ветеранов СВО «Герои земли Псковской» продолжается до 31 марта 2025 года. Заявки можно направить через портал герои.псков.рф.

Программа «Герои земли Псковской» была анонсирована губернатором Михаилом Ведерниковым, который возглавил общественный совет программы. В состав совета, в частности, также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.