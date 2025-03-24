Выдал себя за коллегу: около трёх миллионов рублей украли мошенники у псковичей

14:41, 24 марта 2025, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук, Порхова, Палкино, Плюссы и Псковского района стали жертвами мошенников, в результате чего потеряли около трех миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, на телефоны жителей региона звонили неизвестные «доброжелатели», которые выдавали себя за сотрудников банков и других организаций. С помощью различных уловок они вводили людей в заблуждение. В частности, злоумышленники предлагали «защитить» счета от попыток несанкционированного оформления кредитов и обещали дополнительный доход на интернет-платформах.

Некоторые граждане стали жертвами мошенников при проведении сделок купли-продажи товаров в интернете. Кроме того, неизвестный злоумышленник, воспользовавшись ранее взломанным аккаунтом в одном из мессенджеров, выдал себя за коллегу пользователя и попросил одолжить деньги.

Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время по этим фактам возбуждены уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.