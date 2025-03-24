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Происшествия

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Порховском районе

Нетрезвого водителя, который ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 22 марта на дороге возле деревни Хилово инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2109. Оказалось, что за рулём машины был нетрезвый 39-летний местный житель. В настоящее время уточняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

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