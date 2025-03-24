В Пскове детям показали, как работает спецназ Росгвардии
Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Псковской области, СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» пригласили студентов Псковского политехнического колледжа и детей псковских росгвардейцев на встречу. Мероприятие прошло в преддверии Дня войск национальной гвардии России, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
В начале спецназовцы показали документальный фильм о своей деятельности и рассказали ребятам об истории отрядов. Гости узнали, что повседневная жизнь бойцов специальных подразделений Росгвардии включает ежедневные тренировки, дежурства, участие в операциях по задержанию преступников и обеспечение общественной безопасности на массовых мероприятиях.
Для студентов организовали выставку оружия, специальных средств и автомобильной техники. Сотрудники кинологической службы продемонстрировали свои навыки в показательных выступлениях.
В конце мероприятия молодые люди получили информацию о правилах поступления в высшие учебные заведения Росгвардии.
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