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Экономика

О перспективах снижения цен на автомобили поговорили на «Серебряном дожде»

Стоит ли ждать спада цен на автомобили, рассказал руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 марта.

Александр Поповкин. Фото: ПАИ

«Скорее всего, цены останутся прежними», – заявил гость студии. Он рассказал, что работает в компании практически пять лет и за всё это время ничто не подешевело даже на рубль. На цену машины влияет множество факторов: это и курс валют, и логистика, однако эти показатели не отражаются «в моменте», уточнил Александр Поповкин. «Если вчера у нас доллар стоил 90 рублей, а сегодня 84 рубля, то стоимость машины всё равно не поменяется. Её цена напрямую зависит от закупки, а её мы делаем гораздо раньше каких-то экономических изменений. Например, сейчас мы заказали автомобили на июнь и июль, хотя на дворе март», – объяснил спикер.

«На мой взгляд, будет стабилизация рынка, и даже если цена не упадёт, она останется прежней, а поддержка со стороны производителя будет только улучшаться», – спрогнозировал Александр Поповкин.

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