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Происшествия

Мошенники взламывают «умные» зубные щётки для слежки и кражи данных россиян

В России участились случаи взлома устройств системы «умный дом». Мошенники используют зубные щетки в качестве слежки за владельцами и для кражи персональных данных, рассказали представители МВД.

Злоумышленники нашли уязвимость в программном обеспечении гаджетов, написанном на языке программирования Java, отметила Газета.ru.

Мошенники способны использовать данные с «умных» зубных щеток и термометров, чтобы определить, находятся ли владельцы дома. Эта информация может стать сигналом для потенциального ограбления, отметили в МВД России.

В связи с выявленной угрозой ведомство настоятельно призывает граждан внимательно выбирать центральные системы «умного дома» и отдавать предпочтение продукции проверенных брендов.

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