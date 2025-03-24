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Общество

В ПсковГУ началась «Неделя карьеры»

В актовом зале главного корпуса ПсковГУ состоялось торжественное открытие «Недели карьеры», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

С приветственным словом обратилась проректор по молодёжной политике и воспитательной деятельности ПсковГУ Светлана Воднева. «Традиционно весной, перед выпуском, мы даем старт «Неделе карьеры». Это очень значимое мероприятие в жизни нашего университета. Карьера – это не просто работа. Это возможность самореализации, развития ваших талантов и потенциала. Именно поэтому мы организовали целую неделю встреч с работодателями, чтобы узнать о современных требованиях рынка труда, лично пообщаться с работодателями и получить практические советы от экспертов», – отметила Светлана Воднева.

Проректор выразила уверенность в том, что участие студентов в «Неделе карьеры» станет важным этапом профессионального роста и даст им уверенность в завтрашнем дне.

С напутственными словами перед студентами выступили выпускники прошлых лет, добившиеся успехов в профессиональной деятельности: Валентин Сазонов, Анастасия Захарова, Роман Бухарев, Павел Братков.

До 28 марта включительно в ПсковГУ будет проходить серия профориентационных мероприятий. Студенты смогут встретиться с представителями различных организаций, поучаствовать в мастер-классах и посетить предприятия города.

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