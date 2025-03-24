1 апреля будет полностью закрыт железнодорожный переезд на улице Деповской в Великих Луках

16:49, 24 марта 2025, ПАИ

1 апреля с 9:00 до 17:00 будет полностью закрыто движение через железнодорожный переезд на улице Деповской в Великих Луках (477км 4 пк), сообщили ПАИ в администрации города.

Переезд закроют для производства путевых работ. Автомобилистов просят заранее продумать маршруты с учётом этой информации.