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Общество

1 апреля будет полностью закрыт железнодорожный переезд на улице Деповской в Великих Луках

1 апреля с 9:00 до 17:00 будет полностью закрыто движение через железнодорожный переезд на улице Деповской в Великих Луках (477км 4 пк), сообщили ПАИ в администрации города.

Переезд закроют для производства путевых работ. Автомобилистов просят заранее продумать маршруты с учётом этой информации.

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