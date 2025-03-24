В России учёные создали экспресс-тест для выявления супербактерий

17:00, 24 марта 2025, ПАИ

Методику, позволяющую в разы ускорить процесс выявления бактерий, обладающих устойчивостью к антибиотикам, создали российские учёные. Новый подход позволяет обнаружить подобные патогенные микроорганизмы всего за 1,5 часа, в то время как стандартные лабораторные тесты занимают до двух суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда (РНФ).

Разработка доцента МГУ имени Ломоносова Елены Завьяловой и её коллег вызвала интерес у медицинских специалистов и исследователей. Технология позволяет более безопасно и точно распознавать и лечить инфекционные заболевания.

В основе разработки лежит метод рамановской спектроскопии, позволяющий быстро и точно измерять количество молекул и определять их форму. Учёные адаптировали этот способ для выявления устойчивых к антибиотикам микробов. Для этой процедуры необходимо облучить образец при помощи лазера, затем наблюдать, как изменятся свойства частиц света после того, как они отразятся от молекул внутри образца.

Разработанный метод успешно протестирован и показал результаты, сопоставимые со стандартными методами оценки устойчивости микробов к антибиотикам. Это открывает перспективы использования технологии для быстрого тестирования как в больницах, так и в полевых условиях. Врачи смогут оперативно подбирать эффективную терапию для лечения инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями.