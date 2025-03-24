Псковичи выиграли три медали на всероссийском турнире по таврелям

17:14, 24 марта 2025, ПАИ

Псковичи выиграли три медали на всероссийском блицтурнире по таврелям, посвящённом памяти заслуженного тренера России Алисултана Омарова. Соревнования прошли в Москве, сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков





Игры турнира проходили в здании университета РУДН по швейцарской системе в девять туров с контролем времени семь минут и три секунды добавления на каждый ход. За победу боролись 45 спортсменов из Москвы, Пскова, Смоленска, Московской области и Пермского края.

Пскович Владислав Виноградов занял первое место среди спортсменов 2015 года рождения, Павел Васильев победил в группе таврелистов 2007–2011 годов рождения. Также капитан псковского коллектива Григорий Шаранков разделил третью строчку в общем зачёте с юным спортсменом из Королёва. Победу одержал ещё один представитель Королёва Сергей Грищенко, а серебро на счету москвича Юрия Долженкова.

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