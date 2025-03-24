Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России хотят разрешить оформление перепланировки квартиры на «Госуслугах»

Законопроект, который позволяет собственникам оформлять перепланировку квартир через портал «Госуслуги», внесут в Госдуму РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Инициативу выдвинули члены комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ во главе с представителем комитета Сергеем Пахомовым. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что использование портала «Госуслуги» позволит упростить процедуру при подаче собственником помещения заявлений о переводе помещения и о переустройстве и (или) перепланировке.

Предполагается, что в случае отказа в перепланировке заявителю дадут развёрнутый ответ о причинах отказа с обязательными ссылками на нарушения. На сегодняшний день такая функция отсутствует, тем самым затягивая весь процесс согласования, а также приводит к дополнительным расходам собственников помещения в многоквартирном доме.

Все сведения о принятых решениях органом согласования будут отражаться в реестре решений о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме. Такая инициатива, по мнению депутатов, позволит оперативно получать информацию о принятых решениях.

На сегодняшний день согласование перепланировки квартиры доступно через обращение в уполномоченный орган или в МФЦ. Законопроект планируют внести в ближайшее время, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ и соавтор инициативы Сергей Колунов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

Победительницей регэтапа всероссийского конкурса социальной рекламы стала ученица Переслегинской гимназии
24 марта 2025

Движение на железнодорожном переезде закроют в Великих Луках 1 апреля
24 марта 2025

О китайском автопроме: руководитель отдела продаж автосалона РРТ Александр Поповкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное
24 марта 2025

Владислав Бобылев: Участники программы «Герои земли Псковской» займут в регионе достойное место
24 марта 2025

Парк аттракционов «Волшебная гора» в Пскове будет работать по новому графику
24 марта 2025

Помещения обновили в стационаре великолукского филиала областной больницы
24 марта 2025

25, 26 и 27 марта часть объектов Псковского музея будет закрыта на санитарные дни
24 марта 2025

В ПсковГУ началась «Неделя карьеры»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...