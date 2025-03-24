В России хотят разрешить оформление перепланировки квартиры на «Госуслугах»

17:07, 24 марта 2025, ПАИ

Законопроект, который позволяет собственникам оформлять перепланировку квартир через портал «Госуслуги», внесут в Госдуму РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Инициативу выдвинули члены комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ во главе с представителем комитета Сергеем Пахомовым. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что использование портала «Госуслуги» позволит упростить процедуру при подаче собственником помещения заявлений о переводе помещения и о переустройстве и (или) перепланировке.

Предполагается, что в случае отказа в перепланировке заявителю дадут развёрнутый ответ о причинах отказа с обязательными ссылками на нарушения. На сегодняшний день такая функция отсутствует, тем самым затягивая весь процесс согласования, а также приводит к дополнительным расходам собственников помещения в многоквартирном доме.

Все сведения о принятых решениях органом согласования будут отражаться в реестре решений о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме. Такая инициатива, по мнению депутатов, позволит оперативно получать информацию о принятых решениях.

На сегодняшний день согласование перепланировки квартиры доступно через обращение в уполномоченный орган или в МФЦ. Законопроект планируют внести в ближайшее время, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ и соавтор инициативы Сергей Колунов.