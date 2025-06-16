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Общество

Летнюю школу по гуманитаристике проведут в Печорах

с 22 по 26 июня ПсковГУ проведет летнюю школу по гуманитаристике в рамках заезда «Наследие мастеров» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Школа пройдет для старшеклассников, участвующих или планирующих принимать участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников по истории, а также учителей, которые готовят детей к ВсОШ.

Программой запланированы лекции, олимпиадные практикумы, киновечера, а также экскурсии, сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что участники первого заезда «Истоки. Школа» разработали четыре решения для сохранения исторической памяти.

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