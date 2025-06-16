Летнюю школу по гуманитаристике проведут в Печорах
с 22 по 26 июня ПсковГУ проведет летнюю школу по гуманитаристике в рамках заезда «Наследие мастеров» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Школа пройдет для старшеклассников, участвующих или планирующих принимать участие в этапах Всероссийской олимпиады школьников по истории, а также учителей, которые готовят детей к ВсОШ.
Программой запланированы лекции, олимпиадные практикумы, киновечера, а также экскурсии, сообщили организаторы.
Ранее сообщалось, что участники первого заезда «Истоки. Школа» разработали четыре решения для сохранения исторической памяти.