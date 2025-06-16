Газопровод построили в псковской деревне Северик

17:51, 16 июня 2025, ПАИ

Внутрипоселковую распределительную сеть общей протяжённостью 10 километров построили в деревне Северик Псковского района. Для надёжного газоснабжения установили два пункта редуцирования газа, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые сети позволят газифицировать 82 домовладения. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 64 заявки, до границ 35 домовладений построили газопроводы-вводы.

«Более 50 домовладельцев заключили комплексные договоры, в рамках которых мы выполняем работы по догазификации вне границ земельных участков и внутри них. Таким образом, к моменту ввода газораспределительной сети в эксплуатацию большинство домовладений уже будет готово к приёму газа», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.