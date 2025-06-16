Божественную литургию и панихиду по погибшему на СВО иерею Антонию Савченко отслужат 20 июня

18:57, 16 июня 2025, ПАИ

20 июня исполняется 40 дней со дня гибели военного священника, клирика Троицкого собора иерея Антония Савченко, который погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции. В этот день в храме Пророка Илии в посёлке Выбуты состоится Божественная литургия, сообщается в группе «Троицкий собор Псковского кремля» в соцсети «ВКонтакте».

«Всех желающих поехать у остановки возле входа в кремль будет ждать автобус. Отправление в 08:00. По ходу движения будет остановка на улице Маргелова, напротив центрального КПП 76-й дивизии, ориентировочно в 08:10–08:20. Приглашаем вас для совместной молитвы!» – говорится в сообщении.

Начало литургии в 09:00. По окончании богослужения состоится панихида.

Ранее сообщалось, что иерей Антоний Савченко награждён орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени.