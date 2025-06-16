Божественную литургию и панихиду по погибшему на СВО иерею Антонию Савченко отслужат 20 июня
20 июня исполняется 40 дней со дня гибели военного священника, клирика Троицкого собора иерея Антония Савченко, который погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции. В этот день в храме Пророка Илии в посёлке Выбуты состоится Божественная литургия, сообщается в группе «Троицкий собор Псковского кремля» в соцсети «ВКонтакте».
«Всех желающих поехать у остановки возле входа в кремль будет ждать автобус. Отправление в 08:00. По ходу движения будет остановка на улице Маргелова, напротив центрального КПП 76-й дивизии, ориентировочно в 08:10–08:20. Приглашаем вас для совместной молитвы!» – говорится в сообщении.
Начало литургии в 09:00. По окончании богослужения состоится панихида.
Ранее сообщалось, что иерей Антоний Савченко награждён орденом Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени.
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Божественную литургию и панихиду по погибшему на СВО иерею Антонию Савченко отслужат 20 июня