Ремонт улицы Рижской начался в Печорах

17:32, 16 июня 2025, ПАИ

Ремонт улицы Рижской начался в Печорах сегодня, 16 июня, пишет газета «Печорская правда».

Подрядчик ООО «ДРС 60» начал работы в рамках заключённого муниципального контракта. На участке улицы Рижской от дома № 1 до пересечения с улицей Кузнечной заменят бортовой камень, асфальт, спилят больные, аварийные и мешающие безопасности дорожного движения деревья, а также нанесут разметку, выполнят устройство ИДН и установят дорожные знаки.

Общая стоимость работ составит 25 млн рублей. Полностью закончить все работы планируется не позднее 31 августа.