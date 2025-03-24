Для блогеров хотят ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре

18:07, 24 марта 2025, ПАИ

Штрафы за публикацию рекламы в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре хотят ввести в России. Поправки в законодательстве Госдума РФ может принять уже 25 марта, пишет газета «Известия».

В случае принятия поправок мера распространится на блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков, которые не выполнили требование официальной регистрации в Роскомнадзоре, но разместили посты для получения прибыли.

Согласно инициативе, нарушителей будут штрафовать на сумму от 2 500 до 500 000 рублей. Кроме того, им запретят выкладывать рекламу на ресурсах, деятельность которых признана нежелательной в стране.