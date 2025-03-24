Делегация «Движения первых» Псковской области отправляется в Москву для участия в IV съезде
Делегация «Движения первых» Псковской области отправляется в Москву для участия в IV съезде движения, сообщили ПАИ в организации.
С 26 по 28 марта в Национальном центре «Россия» соберётся более тысячи человек из 89 регионов страны: педагоги, наставники, члены советов движения и представители Международной ассоциации детских организаций.
«Впереди три дня вдохновляющих встреч, значимых решений и ярких эмоций. Ты можешь увидеть эти моменты онлайн», – добавили в «Движении первых».
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