ВАЗ и BMW столкнулись на улице Коммунальной в Пскове

20:23, 24 марта 2025, ПАИ

На улице Коммунальной в Пскове, напротив детской областной больницы, столкнулись автомобили ВАЗ и BMW. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







В результате аварии девушка, находившаяся в ВАЗе, оказалась зажата в повреждённом автомобиле.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели областной службы спасения и медицины катастроф. Пострадавшей оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают спасатели, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.