ВАЗ и BMW столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
На улице Коммунальной в Пскове, напротив детской областной больницы, столкнулись автомобили ВАЗ и BMW. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате аварии девушка, находившаяся в ВАЗе, оказалась зажата в повреждённом автомобиле.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели областной службы спасения и медицины катастроф. Пострадавшей оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации.
На месте работают спасатели, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.