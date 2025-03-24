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Происшествия

ВАЗ и BMW столкнулись на улице Коммунальной в Пскове

На улице Коммунальной в Пскове, напротив детской областной больницы, столкнулись автомобили ВАЗ и BMW. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ

В результате аварии девушка, находившаяся в ВАЗе, оказалась зажата в повреждённом автомобиле.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели областной службы спасения и медицины катастроф. Пострадавшей оказывают помощь, решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают спасатели, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП выясняются.

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