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Общество

Профсоюзы России и Белоруссии договорились о совместном взаимодействии

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подписал программу действий к соглашению о сотрудничестве профсоюзных объединений России и Белоруссии. Как сообщили ПАИ в пресс-службе региональной профсоюзной организации, это произошло в рамках встречи руководителей витебского, смоленского, новгородского и псковского профцентров, состоявшейся в Витебске.

  • Профсоюзы России и Белоруссии договорились о совместном взаимодействии
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзы России и Белоруссии договорились о совместном взаимодействии
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзы России и Белоруссии договорились о совместном взаимодействии
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзы России и Белоруссии договорились о совместном взаимодействии
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзы России и Белоруссии договорились о совместном взаимодействии
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Профсоюзы России и Белоруссии договорились о совместном взаимодействии
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Работа в рамках соглашения позволит не только обмениваться опытом и наработками, но и, объединив силы, сделать ещё больше для членов профсоюзов в наших регионах», – отметил Игорь Иванов.

Совместное взаимодействие между региональными профсоюзными объединениями будет способствовать обмену опытом и взаимному обогащению, подчеркнул зампредседателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов.

Помимо обмена опытом между профсоюзными активами, в планах профобъединений реализация совместных проектов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Важными направлениями станут восстановление воинских захоронений и патриотическая работа с молодёжью.

Кроме того, представители региональных профсоюзов посетили спортивно-оздоровительный комплекс профсоюзов «Лосвидо» и предприятия, где ознакомились с работой первичных профсоюзных организаций. Также участники встречи возложили цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебской области.

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