Самые активные ТОС Псковского округа назвала Наталья Фёдорова

21:30, 24 марта 2025, ПАИ

В Псковском муниципальном округе зарегистрированы и работают 50 ТОС, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это достаточно внушительная цифра, свидетельствующая о возросшей активности наших жителей, во взаимодействии с которыми нам удаётся решать насущные для людей вопросы местного значения», – отметила Наталья Фёдорова.

Отметим, на областной конкурс грантов территориального общественного самоуправления в текущем году ТОС Псковского района подали рекордные 40 заявок на общую сумму 12,5 миллиона рублей. Таким образом, местные ТОС вошли в топ-5 областного рейтинга, разделив четвёртую позицию с Локнянским муниципальным округом, добавила Наталья Фёдорова.

Рейтинг активности движения территориально-общественного самоуправления в сельских поселениях Псковского муниципального округа: Карамышевская волость – 16 ТОС, Серёдкинская волость – 9 ТОС, Торошинская волость – 8 ТОС, Ядровская волость – 5 ТОС, Логозовская волость – 4 ТОС, Тямшанская волость – 3 ТОС, Писковичская волость – 2 ТОС, Ершовская волость – 1 ТОС, Краснопрудская волость – 1 ТОС, Межселенная территория (остров имени Залита) – 1 ТОС.

«Желаем нашим активистам побед в региональном конкурсе грантов. Отмечу, после определения победителей областного этапа стартует районный конкурс ТОС. В нём смогут принять участие все наших ТОС, что даст возможность ещё большему количеству инициативных граждан реализовать свои проекты и решить насущные вопросы в своих населённых пунктах», – отметила глава Псковского округа.

Ранее сообщалось, что крупную партию гуманитарного груза собрали участники ТОС из Великолукского района.