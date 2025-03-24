Герой СССР и РФ стал замом главы Роскосмоса

21:49, 24 марта 2025, ПАИ

Космонавта, Героя Советского Союза, Героя России Сергея Крикалёва назначили заместителем главы Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Также отмечается, что главу самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова назначили заместителем гендиректора по развитию промышленности Роскосмоса.

Напомним, в июле 2024 года Сергей Крикалёв приезжал в Псковскую область. В частности, тогда он посетил Псковский планетарий, встретился с молодёжью и ответил на вопросы студентов ПсковГУ, почтил память псковских десантников и принял участие в байк-шоу «Восхождение к Победе» на Священном холме в Изборске.

Сергей Крикалёв – советский и российский авиационный спортсмен и космонавт, лётчик-космонавт. С октября 2005 до июня 2015 года он поставил рекорд суммарного времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Герой Советского Союза (1989 год) и второй Герой России (1992 год). К слову, за всю историю СССР и Новой России было всего четыре обладателя обоих званий (к сожалению, троих героев уже нет в живых).