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Космонавт Сергей Крикалёв встретился со студентами ПсковГУ

Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалёв посетил Псковский государственный университет. Космонавт встретился с молодёжью и ответил на вопросы студентов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

  • Космонавт Сергей Крикалёв встретился со студентами ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Космонавт Сергей Крикалёв встретился со студентами ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Космонавт Сергей Крикалёв встретился со студентами ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Космонавт Сергей Крикалёв встретился со студентами ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Космонавт Сергей Крикалёв встретился со студентами ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Космонавт Сергей Крикалёв встретился со студентами ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

В неформальной обстановке Сергей Крикалёв рассказал о трудностях и возможностях в работе космонавта, подготовке и взаимодействии с экипажем, а также удивительных вещах, которые открывает для человека космос. Сергей Крикалёв отметил, что его всегда интересовало техническое направление и авиация привлекла своей сложностью.

«Но стать космонавтом не так просто – попадают не все. В наше время нужно было иметь достаточный уровень здоровья, чтобы космонавт смог выдержать сложные условия, в которых приходится находиться», – рассказал он.

Сама подготовка, по словам лётчика-космонавта, состоит из трёх частей: отбор в отряд (общекосмическая подготовка), подготовка в составе группы и в составе экипажа, где отрабатываются действия в аварийной ситуации. Сергей Крикалёв уточнил, что над точностью и правильностью полётов трудятся порядка 100 человек в смене – это и сам экипаж, и центр управления полётами.

«Наземные группы планируют день экипажа, всё до мелочей, потому что корабль летает быстро – восемь километров в секунду. Вокруг Земли корабль делает оборот за 1,5 часа: это за сутки получается 16 витков», – подчеркнул эксперт.

Важным в сложной работе космонавта Сергей Крикалёв считает умение справляться со стрессом. По мнению специалиста, чтобы справиться со стрессовой ситуацией, нужно морально быть готовым с ней столкнуться.

Добавим, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв примет участие в байк-шоу «Восхождение к Победе» на Священном холме в Изборске, который пройдёт сегодня вечером.

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