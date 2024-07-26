Космонавт Сергей Крикалёв приехал в Псковскую область
Герой Советского Союза, Герой России, прославленный космонавт Сергей Крикалёв приехал в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.
Сергей Крикалёв уже успел посетить площадку на Священном холме в Изборске, где сегодня начнётся байк-шоу «Восхождение к Победе».
Кроме того, космонавт посетил памятник псковским десантникам и Псковский планетарий.
После этого Сергей Крикалёв примет участие в байк-шоу.
Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Священного холма 26 июля. Велопробег начнёт трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов.
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