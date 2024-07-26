Космонавт Сергей Крикалёв приехал в Псковскую область

12:59, 26 июля 2024, ПАИ

Герой Советского Союза, Герой России, прославленный космонавт Сергей Крикалёв приехал в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщил депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Сергей Крикалёв уже успел посетить площадку на Священном холме в Изборске, где сегодня начнётся байк-шоу «Восхождение к Победе».

Кроме того, космонавт посетил памятник псковским десантникам и Псковский планетарий.

После этого Сергей Крикалёв примет участие в байк-шоу.