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Общество

Первое занятие медиашколы прошло в Печорском центре православного добровольчества «Путь добра»

В Печорском центре православного добровольчества «Путь добра» прошло первое очное занятие медиашколы «Печорские лучики», пишет районная газета «Печорская правда».

Фото: медиашкола «Печорские лучики»

«Наш новый сезон очных занятий открыт! Мы теперь в новом доме – во Дворце творчества детей и молодёжи – и тесно творчески сотрудничаем с «Движением первых» и Центром православного добровольчества «Путь добра»! Спасибо нашему духовному наставнику отцу Марку за тёплые слова напутствия!» – отметили организаторы.

Отметим, педагоги медиашколы будут работать с воспитанниками каждое воскресенье с 16:00 до 18:00. Организаторы приглашают юных печерян присоединиться к занятиям.

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