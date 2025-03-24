Первое занятие медиашколы прошло в Печорском центре православного добровольчества «Путь добра»

22:22, 24 марта 2025, ПАИ

В Печорском центре православного добровольчества «Путь добра» прошло первое очное занятие медиашколы «Печорские лучики», пишет районная газета «Печорская правда».

«Наш новый сезон очных занятий открыт! Мы теперь в новом доме – во Дворце творчества детей и молодёжи – и тесно творчески сотрудничаем с «Движением первых» и Центром православного добровольчества «Путь добра»! Спасибо нашему духовному наставнику отцу Марку за тёплые слова напутствия!» – отметили организаторы.

Отметим, педагоги медиашколы будут работать с воспитанниками каждое воскресенье с 16:00 до 18:00. Организаторы приглашают юных печерян присоединиться к занятиям.