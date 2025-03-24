Возведение музея Знамени Победы под Идрицей планируют завершить к середине апреля

22:37, 24 марта 2025, ПАИ

Строительство музея Знамени Победы под Идрицей планируют завершить к середине апреля, сообщил глава Себежского района Леонид Курсенков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на погоду, полным ходом идёт строительство здания музея Знамени Победы под Идрицей. Строители планируют завершение работ к середине апреля», – говорится в сообщении.

Экспозиция музея будет рассказывать о последних днях Великой Отечественной войны и взятии Берлина. Главным экспонатом будет макет Рейхстага с высоким уровнем детализации. В нём 4 тысяч 600 деталей без учёта ландшафта, 28 фигур немецких и советских солдат. Весит макет 70 килограммов.

Отметим, 25 июля 1944 года восемь воинских частей, в том числе 150-я стрелковая дивизия, получили почётные наименования «Идрицкие». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии.