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Общество

Более 60 подушек изготовили себежские мастерицы-волонтёры для отправки в госпиталь

Сотрудники и волонтёры Центра общения старшего поколения подготовили партию гуманитарной помощи. Мастерицы-волонтёры изготавливают подушки для последующей отправки в госпиталь, пишет газета Себежского района «Призыв».

Фото здесь и далее: Центр общения старшего поколения

Активисты центра подготовили подушки для отправки в госпиталь на Херсонском направлении. «Наш центр активно сотрудничает с волонтёрским движением «Доставка гуманитарной помощи на фронт» посёлка Идрица. Благодаря сотрудничеству с Галиной Никоненок и Ириной Лемешевской все подушки будут доставлены в госпиталь», – отметили специалисты центра.

Великолукская компания на благотворительной основе предоставила синтепон для изготовления подушек. Более 60 подушек уже готовы к отправке.

«Каждая подушка изготовлена с большой теплотой и любовью. Так мы приближаем победу, помогая фронту», – отметила руководитель Центра общения старшего поколения Татьяна Андреева.

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