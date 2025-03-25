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Общество

Большинство псковичей хотят, чтобы их дети стали айтишниками и врачами

Аналитики провели опрос среди жителей Псковской области и выяснили, какие профессии выбрали бы они для своих детей, а от каких попытаются отговорить, сообщает hh.ru.

Самой популярной профессией, которую бы порекомендовали для изучения и освоения родители в этом году стала профессия ИТ-специалиста – за нее отдали свой голос более трети (38%) респондентов. На втором месте по популярности и перспективности по мнению горожан оказалась профессия врача, ее упомянули 23% местных жителей. На третьем месте по популярности рекомендаций для школьников – профессия программиста и инженера (по 15%).

Составлен и антирейтинг профессий, от которых родители постараются отговорить своих детей-выпускников. И на первом месте – профессия блогера. Специальность набрала 28% негативных отзывов. На втором месте – профессия автомеханика (17%). Третье место - профессия няни, 16% местных респондентов по разным причинам заявили, что не будут рекомендовать своим детям связывать жизнь с этой специальностью.

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