26 марта начнётся регистрация на «Тотальный диктант» в Псковской области
26 марта начнётся регистрация для участия в «Тотальном диктанте» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Напомним, ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдёт в Псковской области 5 апреля. Участники напишут текст российской писательницы Марины Москвиной, финалистки премии «Ясная Поляна».
В Пскове написать диктант можно будет в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) и в аудитории 304 главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2).
В Великих Луках площадками будут Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского (улица Пионерская, 7), Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова (улица Ставского, 48) и библиотека семейного чтения (улица Гражданская, 24).
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