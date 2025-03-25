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Происшествия

Подросток пропал в Стругах Красных

16-летний юноша Илья Саваневский пропал в Стругах Красных, местонахождение молодого человека неизвестно с 21 марта, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Парень ростом 160–165 сантиметров, худощавого телосложения. У него чёрные длинные волосы и серые глаза. Был одет в чёрные джинсы, шапку и ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ильи Саваневского, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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