Подросток пропал в Стругах Красных

10:26, 25 марта 2025, ПАИ

16-летний юноша Илья Саваневский пропал в Стругах Красных, местонахождение молодого человека неизвестно с 21 марта, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Парень ростом 160–165 сантиметров, худощавого телосложения. У него чёрные длинные волосы и серые глаза. Был одет в чёрные джинсы, шапку и ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Ильи Саваневского, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.