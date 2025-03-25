3,1 млн рублей выделят на реализацию инициативного проекта «Сквер «Соколинка 2.0» в Пскове

12:01, 25 марта 2025, ПАИ

Вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова рассмотрели депутаты гордумы на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, которое прошло сегодня, 25 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Так, в целом городскую казну увеличат на 260,4 млн рублей. Средства распределят в соответствии с муниципальными программами. Большую часть финансов направят на зарплату работников бюджетных организаций – образования и культуры в связи с увеличением МРОТ с 1 января 2025 года. Кроме того, 9 млн рублей получит библиотека имени Василёва на обеспечение библиотечного и библиографического фонда.

В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» 3,1 млн рублей выделят на благоустройство территории парка Соколинка на улице Технической, 14 в рамках инициативного проекта «Сквер «Соколинка 2.0».

Добавим, окончательное решение о распределении финансовых средств примут депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии, которая состоится 28 марта.