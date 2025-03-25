ФК «Луки-Энергия» откроет новый сезон во Второй лиге матчем с «Сатурном» 30 марта

12:29, 25 марта 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» откроет новый сезон первенства среди команд Второй лиги дивизиона «Б» домашним матчем с раменским «Сатурном» 30 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского клуба.

Перед началом сезона великолучане провели семь игр. Они одержали четыре победы – по две над любительскими командами «Псков» и «Университет спорта» из Смоленска. Также подопечные Сергея Осадчука дважды сыграли в нулевую ничью с петербургским «Тосно» и «Витебском» и потерпели одно поражение – 0:1 от того же «Витебска».

В нынешнем розыгрыше первенства примут участие 15 команд. Первый соперник великолучан «Леон Сатурн» в прошлом году занял третье место по итогам соревнований.

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