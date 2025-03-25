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Общество

Российское авторское общество требует от владельца «Кофейных палат» в Пскове денег за исполнение чужих песен

Российское авторское общество обратилось в суд с иском к псковской компании «СевЗапИнвест» («Двор Подзноева», «Простория») о взыскании компенсации в размере 200 тысяч рублей за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

27 апреля 2023 года в помещении ресторана «Кофейные палаты» без выплаты вознаграждений и заключения лицензионных договоров публично исполнялись композиции Victor Peixeiro, Costa Azul Quartet, Nova Jazzers, André Sarbib, Bossanatics & Ana Costa, Lilian Raquel, Diana Martinez.

В связи с этим РАО обратилось в суд с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

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