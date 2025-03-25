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Общество

Псковичи теперь могут оформить ИП прямо в СберБанк Онлайн

Возможность бесплатно зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя (ИП) за несколько кликов появилась в приложении СберБанк Онлайн, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Для оформления ИП нужно нажать кнопку «Регистрация ИП или ООО» в разделе «Сервисы для бизнеса», который можно найти через поле поиска. Сбербанк поможет подобрать коды ОКВЭД и нужную систему налогообложения – предпринимателю останется подписать документы в «Госключ».

Также Сбер сам направит все документы в Федеральную налоговую службу и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть в Сбербанке расчётный счёт.

Начало собственного дела – не простая задача, поэтому в Сбере разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома, отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. «За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров», – заключил он.

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