Псковичи теперь могут оформить ИП прямо в СберБанк Онлайн

12:14, 25 марта 2025, ПАИ

Возможность бесплатно зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя (ИП) за несколько кликов появилась в приложении СберБанк Онлайн, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Для оформления ИП нужно нажать кнопку «Регистрация ИП или ООО» в разделе «Сервисы для бизнеса», который можно найти через поле поиска. Сбербанк поможет подобрать коды ОКВЭД и нужную систему налогообложения – предпринимателю останется подписать документы в «Госключ».

Также Сбер сам направит все документы в Федеральную налоговую службу и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть в Сбербанке расчётный счёт.

Начало собственного дела – не простая задача, поэтому в Сбере разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома, отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. «За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров», – заключил он.