Более миллиарда рублей потратили на ювелирные украшения жители Псковской области

13:17, 25 марта 2025, ПАИ

Жители Псковской области по итогам 2024 года потратили 1,094 млрд рублей на ювелирные изделия – это на 17 % больше, чем в 2023 году, сообщили ПАИ в аналитическом центре Sokolov.

Рынок ювелирной розницы Псковской области впервые достиг такой суммы и занял девятое место по СЗФО. Средний чек на ювелирные украшения вырос на 22 %, до 8 044 рублей, а по России этот показатель составил 9 100 рублей. Рынок Пскова в денежном выражении возрос на 11 % и достиг 790,3 млн рублей. Средняя цена на изделия в городе увеличилась на 19 %, до 8 122 рублей.

В топ-3 по СЗФО вошли Санкт-Петербург (28,6 млрд рублей), Калининградская (5 млрд рублей) и Мурманская (2,4 млрд рублей) области.