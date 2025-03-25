Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Три года колонии грозит псковичу, который попытался сбежать от инспекторов ГИБДД

До трёх лет тюрьмы грозит неоднократно судимому 46-летнему жителю Пскова, который на своём автомобиле попытался сбежать от инспекторов ГИБДД. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Мужчина, будучи судим за аналогичное преступление, в январе вновь сел за руль в нетрезвом виде. Проезжая на автомобиле по улице Труда, пскович заметил, что за ним едет автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками, однако мер по остановке своего транспортного средства нарушитель не принял и продолжил движение. В результате действий сотрудников полиции он всё же вынужден был остановить машину, после чего был задержан.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Подросток пропал в Стругах Красных
25 марта 2025

«Чёрный копатель» из Пскова оказался причастен к незаконному обороту взрывных устройств
24 марта 2025

ВАЗ и BMW столкнулись на улице Коммунальной в Пскове
24 марта 2025

Псковский хореограф получила травму на занятиях
24 марта 2025

Суд взыскал 90 тысяч рублей с хозяина собаки, напавшей на ребёнка в Псковской области
24 марта 2025

Утопленник обнаружен в реке Шелони в Порховском районе
24 марта 2025

64 пожара произошло в Псковской области за выходные
24 марта 2025

Шесть человек погибло и 18 пострадало при столкновении грузовика и автобуса в Крыму

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...