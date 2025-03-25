Три года колонии грозит псковичу, который попытался сбежать от инспекторов ГИБДД

13:08, 25 марта 2025, ПАИ

До трёх лет тюрьмы грозит неоднократно судимому 46-летнему жителю Пскова, который на своём автомобиле попытался сбежать от инспекторов ГИБДД. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Мужчина, будучи судим за аналогичное преступление, в январе вновь сел за руль в нетрезвом виде. Проезжая на автомобиле по улице Труда, пскович заметил, что за ним едет автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками, однако мер по остановке своего транспортного средства нарушитель не принял и продолжил движение. В результате действий сотрудников полиции он всё же вынужден был остановить машину, после чего был задержан.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.