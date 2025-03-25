Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капремонт моста через реку Пенную в Островском районе планируют завершить в августе

Капитальный ремонт моста через реку Пенную на участке дороги Остров – Новоржев в Островском районе планируют завершить в августе. Работы начались ещё в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а в этом продолжаются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото предоставили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Мост протяжённостью более 30 метров строят на свайном основании. Уже выполнили монтаж балок пролётного строения моста. Также в рамках капремонта сделают систему водоотвода, локально-очистные и регуляционные сооружения. Кроме того, на мосту установят освещение, барьерное и перильное ограждения, а также пешеходные тротуары.

Фото предоставили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Отметим, что на реализацию проекта из федерального бюджета выделили около 212 миллионов рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Игорь Иванов поздравил работников культуры с профессиональным праздником
25 марта 2025

Нужно ли отпрашиваться с работы на время обучения по программе «Герои земли Псковской», рассказали заявителям
25 марта 2025

Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по Северо-Западу
25 марта 2025

Более миллиарда рублей потратили на ювелирные украшения жители Псковской области
25 марта 2025

Капремонт моста через реку Пенную в Островском районе планируют завершить в августе
25 марта 2025

Губернатор Михаил Ведерников рассказал о радиопроекте «Живое письмо солдату»
25 марта 2025

Первая делегация школьников Псковской области посетила центральный парк «Патриот»
25 марта 2025

Псковичи теперь могут оформить ИП прямо в СберБанк Онлайн

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...