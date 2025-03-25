Капремонт моста через реку Пенную в Островском районе планируют завершить в августе

13:14, 25 марта 2025, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Пенную на участке дороги Остров – Новоржев в Островском районе планируют завершить в августе. Работы начались ещё в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а в этом продолжаются в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Мост протяжённостью более 30 метров строят на свайном основании. Уже выполнили монтаж балок пролётного строения моста. Также в рамках капремонта сделают систему водоотвода, локально-очистные и регуляционные сооружения. Кроме того, на мосту установят освещение, барьерное и перильное ограждения, а также пешеходные тротуары.

Отметим, что на реализацию проекта из федерального бюджета выделили около 212 миллионов рублей.