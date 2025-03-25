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Экс-чемпионка Европы из Великих Лук Александра Савенкова вышла в финал всероссийских соревнований по стрельбе из лука

Чемпионка Европы 2017 года Александра Савенкова вышла в финал Всероссийских соревнований «Весенний Кубок ФАУ МО РФ ЦСКА», посвящённых чемпионке мира Гапченко Э. В. Старты проходят в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.

На фото: Александра Савенкова. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

Всего в соревнованиях участвуют 313 спортсменов из 36 регионов страны. Помимо Александры Савенковой Псковскую область представляет великолучанин Сергей Кузнецов.

Савенкова в блочном луке среди женщин заняла четвёртое место квалификации. В 1/8 финала она обыграла москвичку Анну Наумову – 146:136, в четвертьфинале выиграла у представительницы Московской области Алёны Цедилиной – 148:142, а в полуфинале оказалась сильнее Екатерины Румянцевой, которая заняла первое место квалификации, – здесь Савенкова победила со счётом 147:146.

В финальном матче, который пройдёт завтра, 26 марта, экс-чемпионка Европы встретится с Марией Димидюк из Москвы. Кстати, Сергей Кузнецов дошёл до 1/4 финала мужского зачёта в блочном луке, где уступил Владимиру Приходько.

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