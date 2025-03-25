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Происшествия

Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области

Двух жителей Великих Лук и Новосокольнического района подозревают в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющейся информации, безработный 55-летний житель Великих Лук оформил двух граждан Узбекистана в одном из садоводческих товариществ в Великолукском районе, хотя они фактически не находились по месту регистрации.

Кроме того, безработная 45-летняя женщина из Новосокольнического района также фиктивно зарегистрировала в Новосокольниках гражданина Белоруссии без его фактического пребывания по месту регистрации.

В настоящее время выясняются все обстоятельства этих случаев, уточнили в пресс-службе.

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