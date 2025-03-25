Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области
Двух жителей Великих Лук и Новосокольнического района подозревают в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Согласно имеющейся информации, безработный 55-летний житель Великих Лук оформил двух граждан Узбекистана в одном из садоводческих товариществ в Великолукском районе, хотя они фактически не находились по месту регистрации.
Кроме того, безработная 45-летняя женщина из Новосокольнического района также фиктивно зарегистрировала в Новосокольниках гражданина Белоруссии без его фактического пребывания по месту регистрации.
В настоящее время выясняются все обстоятельства этих случаев, уточнили в пресс-службе.
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