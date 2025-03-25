Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области

14:52, 25 марта 2025, ПАИ

Двух жителей Великих Лук и Новосокольнического района подозревают в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно имеющейся информации, безработный 55-летний житель Великих Лук оформил двух граждан Узбекистана в одном из садоводческих товариществ в Великолукском районе, хотя они фактически не находились по месту регистрации.

Кроме того, безработная 45-летняя женщина из Новосокольнического района также фиктивно зарегистрировала в Новосокольниках гражданина Белоруссии без его фактического пребывания по месту регистрации.

В настоящее время выясняются все обстоятельства этих случаев, уточнили в пресс-службе.