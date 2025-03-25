Луковицы цветов из Германии не пропустили через госграницу в Псковской области
Луковицы цветов из Германии не пропустили через госграницу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ФКП «Бурачки», расположенном в Себежском районе, сотрудник Управления Россельхознадзора запретил ввоз луковиц гладиолусов и лилий неизвестного происхождения, которые перевозились из Германии в Грозный.
В ходе контрольных мероприятий государственный инспектор ведомства выявил отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего соответствие ввозимой продукции единым карантинным требованиям. В связи с этим ввоз луковиц на территорию России был запрещён.
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