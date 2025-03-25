XXII Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Псковской области

17:01, 25 марта 2025, ПАИ

XXII Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Участниками чтений станут представители образовательной сферы, профессора педагогических вузов, учителя, духовенство епархии. Часть мероприятий пройдёт в Печорах, а часть – в Пскове.

27 марта пройдёт молебен в храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Его возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. После чего состоится пленарное заседание в актовом зале паломнического центра. В ходе него будут представлены доклады.

28 марта будут работать секции в Воскресной школе Псково-Печерского монастыря, а также пройдут встречи со спикерами.

Подробнее с программой XXII Корнилиевских православных образовательных чтений можно ознакомиться на сайте Псковской епархии.