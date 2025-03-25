XXII Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Псковской области
XXII Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Участниками чтений станут представители образовательной сферы, профессора педагогических вузов, учителя, духовенство епархии. Часть мероприятий пройдёт в Печорах, а часть – в Пскове.
27 марта пройдёт молебен в храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Его возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. После чего состоится пленарное заседание в актовом зале паломнического центра. В ходе него будут представлены доклады.
28 марта будут работать секции в Воскресной школе Псково-Печерского монастыря, а также пройдут встречи со спикерами.
Подробнее с программой XXII Корнилиевских православных образовательных чтений можно ознакомиться на сайте Псковской епархии.
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