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Общество

XXII Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут в Псковской области

XXII Корнилиевские православные образовательные чтения пройдут при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 28 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Участниками чтений станут представители образовательной сферы, профессора педагогических вузов, учителя, духовенство епархии. Часть мероприятий пройдёт в Печорах, а часть – в Пскове.

27 марта пройдёт молебен в храме Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при паломническом центре Псково-Печерского монастыря. Его возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. После чего состоится пленарное заседание в актовом зале паломнического центра. В ходе него будут представлены доклады.

28 марта будут работать секции в Воскресной школе Псково-Печерского монастыря, а также пройдут встречи со спикерами.

Подробнее с программой XXII Корнилиевских православных образовательных чтений можно ознакомиться на сайте Псковской епархии.

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