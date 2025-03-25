Вышел первый трейлер «Чебурашки-2»

17:10, 25 марта 2025, ПАИ

Опубликован первый трейлер фильма «Чебурашка-2». Продолжение известной истории выйдет в прокат 1 января 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора кинопрокатной компании «Централ партнершип» Вадима Верещагина.

Трейлер опубликовали «Союзмультфильм» и продюсерская компания Yellow, Black&White

В новой части фильма зрители вновь встретятся с Чебурашкой и его друзьями. Прошёл год с момента событий первой части. Чебурашка повзрослел, стал более энергичным и не всегда слушается Гену. Однажды он теряется в лесу вместе с Соней и Гришей. К проблемам добавляется задача по спасению дома, на месте которого хотят построить парк развлечений. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева и другие актёры из первой части.

Режиссёром фильма вновь стал Дмитрий Дьяченко, создатель первой части, которая стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более семи миллиардов рублей. Съёмки «Чебурашки-2» начались летом 2024 года, одновременно с работой над третьей частью франшизы.

Кроме того, в разработке находится 3D-мультсериал «Чебурашка», который выйдет в 2025 году и будет включать более 50 эпизодов.

Ожидается, что «Чебурашка-2» станет одним из главных событий новогоднего кинопоказа.