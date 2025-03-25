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Спорт

Лядские «рыси» привезли четыре золота с первенства по шахбоксу в Москве

Воспитанники спортивного клуба «Рысь» из села Ляды Плюсского района Псковской области выиграли четыре золотые медали первенства по шахбоксу, которое прошло в Москве с 20 по 23 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил участник соревнований во взрослом зачёте Константин Новинский.

Лядские «рыси» привезли четыре золота с первенства по шахбоксу в Москве. Фото предоставил Константин Новинский

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 25 регионов страны, а за Псковскую область выступили пять воспитанников клуба «Рысь» и ещё один спортсмен-любитель Константин Новинский.

Представители Псковской области выиграли шесть медалей, в числе которых четыре победы на счету Глеба Иванова, а также Ивана, Александра и Георгия Зубаревых. Сам Новинский завоевал серебро. Также бронзовым призёром стал Вячеслав Осипьян.

Напомним, что именно в Плюсском районе в прошлом году прошёл первый в регионе турнир по шахбоксу.

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