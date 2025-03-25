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Происшествия

Инженер травмировал руку на предприятии в Великих Луках

Обстоятельства травмирования сотрудника на производстве в Великих Луках выясняют следователи регионального управления СКР, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Инженер травмировал руку на предприятие в Великих Луках. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

24 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о травме, полученной сотрудником производственного предприятия. В связи с этим следственный отдел по городу Великие Луки инициировал доследственную проверку.

Согласно предварительным данным, главный инженер предприятия, настраивая аппарат для упаковки продукции, поправлял упаковочную пленку на работающем оборудовании, что привело к травме кисти правой руки.

Следователь провел осмотр места происшествия, изъял необходимую документацию и назначил судебные экспертизы. В настоящее время осуществляется комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых следствие примет процессуальное решение.

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