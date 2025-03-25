Олег Майоров провёл заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

19:18, 25 марта 2025, ПАИ

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл глава Невельского округа Олег Майоров. Участники встречи проанализировали сложившуюся ситуацию с количеством ДТП на дорогах в Невельском округе. Особое внимание уделено причинам и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сообщил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Участником встречи стал врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Владимир Папорт.

«Пристальное внимание уделили безопасности дорожного движения в Невеле. Обсудили проблемные места организации парковок, безопасности на пешеходных переходах и местах нахождения социальных учреждений. Взял под контроль исполнение требований в части обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил Олег Майоров.