Олег Майоров провёл заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл глава Невельского округа Олег Майоров. Участники встречи проанализировали сложившуюся ситуацию с количеством ДТП на дорогах в Невельском округе. Особое внимание уделено причинам и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сообщил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.
Участником встречи стал врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Владимир Папорт.
«Пристальное внимание уделили безопасности дорожного движения в Невеле. Обсудили проблемные места организации парковок, безопасности на пешеходных переходах и местах нахождения социальных учреждений. Взял под контроль исполнение требований в части обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил Олег Майоров.
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