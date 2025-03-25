Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Олег Майоров провёл заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл глава Невельского округа Олег Майоров. Участники встречи проанализировали сложившуюся ситуацию с количеством ДТП на дорогах в Невельском округе. Особое внимание уделено причинам и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, сообщил глава муниципалитета в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Олега Майорова

Участником встречи стал врио начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковник полиции Владимир Папорт.

«Пристальное внимание уделили безопасности дорожного движения в Невеле. Обсудили проблемные места организации парковок, безопасности на пешеходных переходах и местах нахождения социальных учреждений. Взял под контроль исполнение требований в части обеспечения безопасности дорожного движения», – отметил Олег Майоров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 марта 2025

Премьерный показ фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья» и встреча с Игорем Калядиным пройдёт в «Михайловском» 27 марта
25 марта 2025

Звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» присвоено главному художнику Псковского драмтеатра Александру Стройло
25 марта 2025

Олег Майоров провёл заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
25 марта 2025

Победителей конкурса «От героев былых времён не осталось порой имён...» наградили в Пскове
25 марта 2025

В Пскове открылась выставка, посвящённая женщинам в реставрации
25 марта 2025

80 молодых сосен высадили в Дедовичах в рамках акции «Сад памяти»
25 марта 2025

Неожиданности, которые преподносит реставрация псковских памятников, обсудили на «Серебряном дожде». Главное
25 марта 2025

Ещё трёх жителей Островского района наградили медалями в честь 80-летия Победы

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...